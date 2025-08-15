Bayer Leverkusen może obejść się smakiem. Piłkarz czeka na Inter

19:08, 15. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  FCInterNews

Bayer Leverkusen złożył ofertę za Loica Bade. Do tego transferu jednak może nie dojść. Gwiazda Sevilli jest bowiem zdecydowana na dołączenie do Interu Mediolan - informuje serwis "FCInterNews".

Loic Bade
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Loic Bade

Loic Bade wybrał Inter Mediolan. Bayer Leverkusen na straconej pozycji

Bayer Leverkusen w letnim okienku transferowym przechodzi przebudowę. Z klubem już w czerwcu pożegnał się Xabi Alonso. Klub długo szukał następcy Hiszpana i ostatecznie postawił na Erika ten Haga. Sezon Bundesligi zbliża się wielkimi krokami, a Aptekarze wciąż myślą o wzmocnieniach. Ich głównym celem transferowym jest pozyskanie Loica Bade z Sevilli.

Jak się jednak okazuje, francuski defensor może nie dołączyć do Bayeru Leverkusen. Serwis „FCInterNews” zdradził, że zawodnik ma inne plany na przyszłość. 25-latek priorytetowo traktuje transfer do Interu Mediolan. Wicemistrzowie Włoch na ten moment wykazuję jedynie zainteresowanie obrońcą, ale wkrótce mogą przejść do konkretów.

Inter Mediolan w pierwszej kolejności musi sprzedać Benjamina Pavarda. Przyszłość Francuza na Stadio Giuseppe Meazza stoi pod dużym znakiem zapytania. Nerazzurri nagle przestali wiązać przyszłość z mistrzem świata z 2018 roku. W przypadku odejścia reprezentanta Trójkolorowych, nie jest jeszcze przesądzony transfer Loica Bade. Włosi interesują się również Oumarem Soletem z Udinese Calcio.

Loic Bade natomiast jest związany z Sevillą od 2023 roku. Dotychczas francuski obrońca rozegrał 93 spotkania w barwach hiszpańskiego zespołu. W tym czasie udało mu się strzelić trzy gole oraz zaliczyć dwie asysty.

