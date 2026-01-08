Barcelona zmienia narrację? Deco przemówił w sprawie odejścia gwiazdy

Mogło się wydawać, że FC Barcelona jest zdecydowana na pożegnanie Marca-Andre ter Stegena. Natomiast wypowiedzi Deco dla stacji Movistar sugerują zmianę narracji.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco zabrał głos na temat Ter Stegena

Dyrektor sportowy FC Barcelony w rozmowie z Movistar poinformował kibiców w sprawie stanu zdrowia Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz odczuł dyskomfort w kolanie, które było wcześniej operowane, ale jak podkreślił Deco, nie doszło do żadnego poważnego urazu. Cała sytuacja miała bardziej charakter strachu niż realnego problemu zdrowotnego.

Deco zaznaczył, że przy zawodniku wracającym po ciężkiej kontuzji nawet drobny sygnał może wywołać niepokój. Badania nie wykazały jednak nic groźnego, a klub i sam piłkarz są spokojni. Stąd decyzja, by Ter Stegen wrócił do Barcelony i skonsultował się z lekarzem, który wcześniej przeprowadzał operację.

Szczególnie wymowne były słowa dotyczące ewentualnego odejścia bramkarza. Deco uciął spekulacje bardzo krótko. Nie ma żadnych rozmów o przyszłości, wypożyczeniu czy zmianie klubu. Ter Stegen jest zawodnikiem Barcelony, pojechał z drużyną na Superpuchar i nadal pozostaje ważną częścią zespołu. To niespodziewane oświadczenie, bo w ostatnich tygodniach wydawało się, że klub chce się pozbyć golkipera.

Przy okazji dyrektor sportowy potwierdził, że Barcelona jest o krok od dopięcia wypożyczenia Joao Cancelo z Al-Hilal. Portugalczyk ma wkrótce przylecieć do Barcelony na testy medyczne, a finalizacja transferu jest już na ostatniej prostej.