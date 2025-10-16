Barcelona złożyła zapytanie o gwiazdę. To on może zastąpić Lewandowskiego

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Dusan Vlahović następcą Lewandowskiego?! Barcelona pytała o piłkarza

FC Barcelona stoi przed bardzo trudną decyzją, jaką jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa wraz z zakończeniem sezonu. W hiszpańskich mediach pojawia się coraz więcej informacji, że Blaugrana nie zdecyduje się przedłużać umowy. Gdyby tak się stało, będą potrzebować nowego napastnika, który zastąpi jednego z najlepszych zawodników w klubie.

O tym, kto potencjalnie może wejść w buty Lewandowskiego, pisano już dużo. Z Barceloną łączono wielu topowych graczy jak Harry Kane czy Julian Alvarez. Nie brakowało również wieści o młodych zawodnikach z potencjałem jak 21-letni Karl Etta Eyong z Levante.

Nowego kandydata do gry w barwach Dumy Katalonii przedstawił Nicolo Schira. Dziennikarz poinformował, że Barcelona złożyła zapytania o Dusana Vlahovicia. Mistrz Hiszpanii chciał uzyskać dokładne informacje o ew. dostępności piłkarza w kontekście wolnego transferu.

Warto dodać, że Vlahović ma ważną umowę z Juventusem do końca czerwca przyszłego roku. Póki co Stara Dama nie podjęła decyzji o przedłużenie porozumienia. 25-latek gra w Turynie od stycznia 2022 roku, występując w tym czasie w 153 meczach, w których zdobył 62 bramki. Wcześniej bronił barw Fiorentiny, która sprzedała go za ponad 80 milionów euro.