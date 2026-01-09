Barcelona zdecydowała ws. transferu. Zaoferowali szaloną kwotę za Raphinhę

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona dostała ofertę wartą 100 mln euro za Raphinhę

Według informacji z Hiszpanii FC Barcelona otrzymała ofertę opiewającą na około 100 milionów euro za Raphinhę. Zainteresowanie brazylijskim skrzydłowym miało płynąć z Arabii Saudyjskiej. Konkretnie chodzi o Al-Hilal, które od dłuższego czasu szuka kolejnej gwiazdy o globalnym zasięgu. Propozycja była bardzo konkretna i finansowo robiła ogromne wrażenie, szczególnie w realiach obecnej sytuacji budżetowej klubu.

Mimo to w Barcelonie nie było długich narad ani wewnętrznych sporów. Decyzja zapadła szybko i była jednoznaczna. Mianowicie Raphinha nie jest na sprzedaż. Władze klubu uznały, że odejście Brazylijczyka w tym momencie byłoby poważnym osłabieniem sportowym, którego nie da się zrekompensować nawet tak wysoką kwotą.

Raphinha jest obecnie jednym z liderów zespołu Hansiego Flicka. Jego forma, regularność oraz wpływ na grę sprawiły, że stał się kluczowym elementem ofensywy. W klubie podkreśla się nie tylko jego liczby, ale też zaangażowanie w defensywie, mentalność i rolę w szatni. To zawodnik, na którym opiera się obecny projekt sportowy.

Ważne jest również zdanie samego zawodnik. Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że Raphinha czuje się w Barcelonie bardzo dobrze i nie naciska na transfer. Jest przekonany o swojej pozycji w drużynie i chce dalej walczyć o trofea w Europie, a nie zmieniać otoczenie wyłącznie ze względów finansowych.