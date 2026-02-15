Barcelona zatrudni go, jeśli Flick postanowi odejść

12:03, 15. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Hansi Flick cieszy się pełnym poparciem w Barcelonie. Wciąż sam może jednak zdecydować o odejściu. Wówczas gigant postara się zakontraktować Luisa Enrique - informuje "El Nacional".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Enrique wymarzonym kandydatem Barcelony. To on zastąpi Flicka

Barcelona w drugim sezonie pod wodzą Hansiego Flicka wciąż prezentuje się znakomicie. Debiutancki rok niemiecki szkoleniowiec zakończył z potrójną koroną na krajowym podwórku – mistrzostwem Hiszpanii, Pucharem Króla oraz Superpucharem Hiszpanii. Niedawno drużyna ponownie sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, a do tego jest faworytem w grze o tytuł. W klubie Flick cieszy się pełnym poparciem – zarówno ze strony władz, jak i zawodników.

Nie zmienia to faktu, że o przyszłości zadecyduje on sam. Flick ma ważną umowę do połowy 2027 roku, a jej przedłużenie wciąż nie jest przesądzone. Hiszpańskie media twierdzą, że wiele zależy od wyników wyborów prezydenckich. Jeśli nie wygra ich Joan Laporta, wówczas Niemiec może zdecydować się na rezygnację z dalszej pracy w Barcelonie.

Oczywiście klub spróbuje do tego nie dopuścić. Jeśli finalnie Flick pożegnałby się z drużyną, jego następcą powinien zostać Luis Enrique. „El Nacional” informuje, że obie strony są bardzo zainteresowane ponowną współpracą.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Hiszpan jest gotowy na zmianę otoczenia po ponad dwuletnim pobycie w Paris Saint-Germain. Wciąż trenuje francuskiego giganta, ale rozgląda się też za nowym pracodawcą. W szczególności intryguje go powrót do Katalonii. Również Barcelona widzi w nim odpowiedniego następcę Flicka.

Enrique w tym aspekcie prezentuje zupełnie inne stanowisko od Pepa Guardioli. Menedżer Manchesteru City wielokrotnie deklarował, że nie wróci do Barcelony, mimo wielkiej sympatii do tego klubu.