FC Barcelona rozgląda się za piłkarzem, który zastąpi kontuzjowanego Andreasa Christensena. Trop Dumy Katalonii prowadzi do Interu Mediolan. Na ich radarze znalazł się bowiem Stefan de Vrij - informuje "Mundo Deportivo".

Stefan de Vrij wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona ma spory ból głowy. Duma Katalonii rozgląda się za styczniowymi wzmocnieniami, przeczesując rynek. Ostatnio jednak priorytety mistrzów Hiszpanii całkowicie się zmieniły. Władze Blaugrany z Deco na czele chcą pozyskać nowego obrońcę, który zastąpi Andreasa Christensena. Duńczyk nabawił się bowiem poważnej kontuzji.

Tymczasem najnowsze informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „Mundo Deportivo”. Mistrzowie Hiszpanii mają oko na zawodników Interu Mediolan. Ostatnio z drużyną Hansiego Flicka był łączony Alessandro Bastoni. Teraz oczy Dumy Katalonii są jednak zwrócone na innego gracza. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Stefan de Vrij.

Przyszłość reprezentanta Holandii w Interze Mediolan stoi pod dużym znakiem zapytania. Strony nie zamierzają przedłużać ze sobą wygasającej umowy, więc wkrótce zawodnik będzie dostępny jako wolny agent. Wicemistrzowie Włoch chcą jednak zarobić na odejściu doświadczonego defensora, a całą sytuację może wykorzystać właśnie FC Barcelona.

Stefan de Vrij w trwającej kampanii rozegrał tylko osiem spotkań w koszulce Interu Mediolan. Holender nie miał jeszcze udziału przy strzelonym golu przez Nerazzurrich. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora na zaledwie 3,5 miliona euro.