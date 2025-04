Barcelona czai się na gracza Arsenalu. Pomocnik marzy o Blaugranie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Arsenal i Partey bez porozumienia, Barcelona może to wykorzystać

FC Barcelona ze względu na wątpliwą sytuację finansową przeczesuje rynek transferowy pod kątem wolnych zawodników. Latem po zakończeniu sezonu dostępny na zasadzie wolnego transferu może być jeden z zawodników Arsenalu. Kanonierzy mimo wygasającego kontraktu Thomasa Partey wciąż nie zaoferowali mu nowej umowy. Wszystko wskazuje na to, że pomocnik opuści klub.

Szanse na dalszy pobyt na Emirates Stadium są coraz mniejsze. Na dodatek reprezentant Ghany ma ciekawą opcję w postaci przeprowadzki do Hiszpanii. Wszystko dlatego, że interesuje się nim Duma Katalonii, która szuka wzmocnień w środku pola.

To nie pierwszy raz, gdy w mediach pojawiają się informacji na temat współpracy na linii Partey – Barcelona. 31-latek już rok temu był w kręgu zainteresowań Katalończyków. Dziennik Mundo Deportivo poinformował niedawno, że Duma Katalonii ze względu na sytuację finansowego Fair-Play rozważa pozyskanie za darmo gracza Arsenalu. Co więcej, sam piłkarz przejście do aktualnego lidera La Ligi traktuje priorytetowo. W przeszłości medialne doniesienia sugerowały, że Partey jest podekscytowany możliwością gry w topowym klubie.

Partey przeniósł się do Londynu w 2020 roku z Atletico Madryt za 50 milionów euro. Od tego czasu zagrał dla The Gunners 158 razy, zdobywając 8 goli i notując 7 asyst. Podczas pobytu w klubie zdobył Tarczę Wspólnoty.