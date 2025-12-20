FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, może dojść do niezwykle głośnego transferu. Na radarze Dumy Katalonii znalazł się Josko Gvardiol z Manchesteru City - informuje "Mundo Deportivo".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Josko Gvardiol wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona wykorzystała ostatnią gorszą formę Realu Madryt. Podopieczni Hansiego Flicka wskoczyli na fotel lidera rozgrywek La Ligi i mają cztery punkty przewagi nad swoim odwiecznym rywalem. Władze klubu natomiast myślą przyszlościowo i zaczęli rozglądać się za wzmocnieniami. Warto wspomnieć, że Dumie Katalonii na przeszkodzie jednak staje Finansowe Fair Play.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „Mundo Deportivo”. Nie od dziś wiemy, że mistrzowie Hiszpanii rozglądają się za wielkimi wzmocnieniami i tak jest również tym razem. Otóż w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Josko Gvardol z Manchesteru City.

Reprezentant Chorwacji jest jedną z opcji FC Barcelony. Blaugrana za wszelką cenę chce wkrótce pozyskać nowego defensora. Na ich liście życzeń znajduje się wielu graczy, a teraz dołączył do niej również piłkarz The Citizens. Czas pokaże, czy 23-latek trafi pod skrzydła Hansiego Flicka.

Josko Gvardiol to kluczowa postać u Pepa Guardioli. Zawodnik Manchesteru City w trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań. Reprezentant Chorwacji zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może również pochwalić się czterema asystami.