Barcelona szykuje głośny transfer! Na celowniku gwiazda Man City

08:46, 20. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona rozgląda się za wzmocnieniami. Jak się okazuje, może dojść do niezwykle głośnego transferu. Na radarze Dumy Katalonii znalazł się Josko Gvardiol z Manchesteru City - informuje "Mundo Deportivo".

Hansi Flick
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Josko Gvardiol wzbudził zainteresowanie FC Barcelony

FC Barcelona wykorzystała ostatnią gorszą formę Realu Madryt. Podopieczni Hansiego Flicka wskoczyli na fotel lidera rozgrywek La Ligi i mają cztery punkty przewagi nad swoim odwiecznym rywalem. Władze klubu natomiast myślą przyszlościowo i zaczęli rozglądać się za wzmocnieniami. Warto wspomnieć, że Dumie Katalonii na przeszkodzie jednak staje Finansowe Fair Play.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje „Mundo Deportivo”. Nie od dziś wiemy, że mistrzowie Hiszpanii rozglądają się za wielkimi wzmocnieniami i tak jest również tym razem. Otóż w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii znalazł się Josko Gvardol z Manchesteru City.

Reprezentant Chorwacji jest jedną z opcji FC Barcelony. Blaugrana za wszelką cenę chce wkrótce pozyskać nowego defensora. Na ich liście życzeń znajduje się wielu graczy, a teraz dołączył do niej również piłkarz The Citizens. Czas pokaże, czy 23-latek trafi pod skrzydła Hansiego Flicka.

Josko Gvardiol to kluczowa postać u Pepa Guardioli. Zawodnik Manchesteru City w trwającej kampanii rozegrał 19 spotkań. Reprezentant Chorwacji zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Defensor może również pochwalić się czterema asystami.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona obserwuje holenderską gwiazdę. Ciekawy transfer na horyzoncie
Pep Guardiola
Man City chce zawodnika Chelsea. Gigant rywalizuje o wielki talent
Pep Guardiola
Man City szuka nowego trenera. Guardiola skomentował swoją przyszłość