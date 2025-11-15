Barcelona wytypowała kandydatów. Nie obawia się odejścia Lewandowskiego

Robert Lewandowski najprawdopodobniej spędza swoje ostatnie miesiące w drużynie Barcelony. Klub nie obawia się jego odejścia, gdyż jest przekonany, że trafi z wyborem następcy - informuje "Mundo Deportivo".

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Joan Laporta

Kto zastąpi Lewandowskiego? W Barcelonie panuje optymizm

Robert Lewandowski gra dla Barcelony od 2022 roku. Obecny sezon jest dla niego najprawdopodobniej ostatnim w zespole Hansiego Flicka. Media od dawna spekulują na temat jego przyszłości i przesądzają, że klub nie przedłuży z nim wygasającej umowy. Uznano, że to odpowiedni moment, aby się rozstać i sprowadzić w jego miejsce napastnika z najwyższej półki.

W ostatnich miesiącach rola Lewandowskiego faktycznie się zmieniła. Nie jest już pewniakiem do wyjściowej jedenastki, a Flick znacznie częściej rotuje między nim a Ferranem Torresem. Przydarzają mu się też urazy, których wcześniej skutecznie unikał. Wciąż jest ważną postacią drużyny i głównym snajperem, ale szkoleniowiec swoimi decyzjami stara się przyzwyczaić do życia bez kapitana reprezentacji Polski.

Kandydatów do zastąpienia Lewandowskiego nie brakuje. Marzeniem włodarzy Barcelony jest transfer Juliana Alvareza, a wśród alternatyw wymienia się Harry’ego Kane’a czy Victora Osimhena. W szeregach władz klubu panuje optymizm, nawet mimo wyraźnych problemów finansowych. Wybór odpowiedniego napastnika nie powinien sprawić trudności, gdyż ta ma po swojej stronie również inne argumenty.

Zatrzymanie Lewandowskiego w Barcelonie na kolejny sezon w zasadzie nie wchodzi w grę, choć Flick z chęcią kontynuowałby z nim współpracę. O Polaku mówi się w kontekście transferu do Włoch, Turcji lub Arabii Saudyjskiej.