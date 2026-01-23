Barcelona wynagrodzi gwiazdę. Nowy kontrakt w drodze

17:30, 23. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Fermin Lopez zachwyca ostatnio formą. FC Barcelona docenia jego wkład oraz potencjał na przyszłość. Jak informuje Sport pomocnik ma dostać niebawem nowy kontrakt.

Fermin Lopez dostanie nowy kontrakt w Barcelonie

FC Barcelona miała ostatnio ciężko przeprawę w Lidze Mistrzów. W ramach 7. kolejki fazy ligowej udali się na wyjazdowe starcie do Czech, gdzie podejmowała ich Slavia Praga. Do przerwy niespodziewanie na tablicy widniał wynik (2:2), ale finalnie to Duma Katalonii wygrała (4:2). Gwiazdą wieczoru bez wątpienia był Fermin Lopez, czyli autor dwóch goli w pierwszej połowie spotkania.

Fermin jest w tym sezonie jednym z kluczowych zawodników w układance Hansiego Flicka. Świadczy o tym fakt, że w 24 meczach zdobył aż 10 goli i zanotował 10 asyst. Pod względem bramek jest 4. najskuteczniejszym piłkarzem katalońskiego klubu.

Rozwój pomocnika jest widoczny gołym okiem, a jego forma przykuła zainteresowanie innych drużyn. Ostatnio media rozpisywały się, że Fermin może trafić do Chelsea. FC Barcelona jest świadoma dużego zainteresowania, jakie generuje piłkarz. Z informacji dziennika Sport wynika, że zarząd rozpoczął pracę nad przedłużeniem kontraktu z 22-latkiem. Nowa umowa ma uwzględniać podwyżkę. Deco spotkał się już z agentem reprezentanta Hiszpanii, aby omówić wstępne warunki dalszej współpracy.

Fermin zadebiutował w Barcelonie w sezonie 2023/2024, przebojem wchodząc do pierwszego zespołu. Łącznie ma na swoim koncie 112 meczów, w których zdobył 29 goli i zanotował 21 asyst. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2029 roku.

