Barcelona wynagrodzi gwiazdę. Nowy kontrakt w drodze

Fermin Lopez zachwyca ostatnio formą. FC Barcelona docenia jego wkład oraz potencjał na przyszłość. Jak informuje Sport pomocnik ma dostać niebawem nowy kontrakt.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Fermin Lopez dostanie nowy kontrakt w Barcelonie

FC Barcelona miała ostatnio ciężko przeprawę w Lidze Mistrzów. W ramach 7. kolejki fazy ligowej udali się na wyjazdowe starcie do Czech, gdzie podejmowała ich Slavia Praga. Do przerwy niespodziewanie na tablicy widniał wynik (2:2), ale finalnie to Duma Katalonii wygrała (4:2). Gwiazdą wieczoru bez wątpienia był Fermin Lopez, czyli autor dwóch goli w pierwszej połowie spotkania.

Fermin jest w tym sezonie jednym z kluczowych zawodników w układance Hansiego Flicka. Świadczy o tym fakt, że w 24 meczach zdobył aż 10 goli i zanotował 10 asyst. Pod względem bramek jest 4. najskuteczniejszym piłkarzem katalońskiego klubu.

Rozwój pomocnika jest widoczny gołym okiem, a jego forma przykuła zainteresowanie innych drużyn. Ostatnio media rozpisywały się, że Fermin może trafić do Chelsea. FC Barcelona jest świadoma dużego zainteresowania, jakie generuje piłkarz. Z informacji dziennika Sport wynika, że zarząd rozpoczął pracę nad przedłużeniem kontraktu z 22-latkiem. Nowa umowa ma uwzględniać podwyżkę. Deco spotkał się już z agentem reprezentanta Hiszpanii, aby omówić wstępne warunki dalszej współpracy.

Fermin zadebiutował w Barcelonie w sezonie 2023/2024, przebojem wchodząc do pierwszego zespołu. Łącznie ma na swoim koncie 112 meczów, w których zdobył 29 goli i zanotował 21 asyst. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2029 roku.