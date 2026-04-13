Barcelona wstrzymała transfer. Powodem oczekiwania finansowe

FC Barcelona zdecydowała się na razie wstrzymać działania w sprawie pozyskania Ruuda Nijstada z Twente Enschede - donosi Sport.es. Decyzja wynika z kwestii finansowych.

Oddala się transfer Ruuda Nijstada do Barcelony

FC Barcelona zdecydowała się na ten moment wstrzymać działania transferowe Ruuda Nijstada, który reprezentuje barwy FC Twente Enschede. Mimo to zawodnik wciąż znajduje się wysoko na liście życzeń katalońskiego klubu. Jak informuje dziennik „Sport”, Duma Katalonii pozostaje w kontakcie z utalentowanym środkowym obrońcą, jednak obecnie uznaje, że nie jest to odpowiedni moment na przeprowadzenie transferu.

Jak wynika z najnowszych informacji, decyzja władz klubu nie wynika ze spadku zainteresowania, lecz z kwestii finansowych. Nijstad od kilku miesięcy znajduje się pod obserwacją skautów Barcelony i jest postrzegany jako jeden z najbardziej perspektywicznych defensorów.

W ostatnich miesiącach zespół skautingowy regularnie monitorował występy 18-letniego Holendra. Twente oczekuje za swojego zawodnika około 8 milionów euro. Według Barcelony jest kwotą zbyt wysoką na tym etapie rozwoju piłkarza. W efekcie zdecydowała się wstrzymać ewentualne negocjacje i nie podejmować natychmiastowych działań transferowych.

Co istotne, nie oznacza to jednak całkowitego zamknięcia tematu. Katalończycy wrócą po Nijstada, jeśli jego forma będzie nadal rosła, a warunki finansowe staną się bardziej korzystne. Sytuację młodego obrońcy monitorują również m.in. Manchester City i Chelsea. Nijstad w trwającym sezonie rozegrał 20 spotkań w pierwszym zespole Twente, zdobył jedną bramkę i zanotował asystę.