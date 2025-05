Wojciech Szczęsny potwierdza, że Barcelona chce go zatrzymać na przyszły sezon. Polski bramkarz nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji.

Szczęsny ma czas na podjęcie decyzji. Co dalej?

Barcelona w czwartkowy wieczór pokonała na wyjeździe Espanyol i zapewniła sobie mistrzowski tytuł. Ma więc za sobą bardzo udany sezon, gdyż zdobyła trzy trofea, kompletnie dominując krajowe podwórko. Mimo braku sukcesu w Lidze Mistrzów, należy rozpatrywać ostatnie miesiące bardzo pozytywnie, co jest olbrzymią zasługą Hansiego Flicka, który błyskawicznie wprowadził drużynę na właściwe tory.

Swoją rolę odegrał oczywiście również Wojciech Szczęsny, który w trakcie sezonu wygrał rywalizację z Inakim Peną i wskoczył do bramki. Na początku zaliczył imponującą serię bez porażki, wielokrotnie ratując Blaugranę przed stratą punktów. Klub szybko zadecydował, że chce go mieć w zespole również w przyszłym sezonie, więc ruszyły rozmowy kontraktowe.

Przedłużenie jest na stole, ale Szczęsny zwleka z decyzją. Po meczu z Espanyolem został o to zapytany. Wprost przyznał, że Barcelona chce go zatrzymać, a on ma teraz czas, aby dokonać odpowiedniego wyboru. Niewykluczone, że w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach Flick postawi na Marc-Andre ter Stegena.

– Teraz jest odpowiedni czas, żeby rozmawiać z klubem. Ich chęć na moje pozostanie jest. Ja czekałem na koniec sezonu, żeby podjąć tę decyzję. Do końca sezonu mam nadzieję, że nie zagram, więc będę mógł się tym zająć – wyjaśnił polski bramkarz w rozmowie z Eleven Sports.

Jeśli Szczęsny ostatecznie odejdzie, Barcelona podczas letniego okienka sprowadzi nowego bramkarza.