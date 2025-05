🚨| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Three names are on top of Barcelona's list if they decide to enter the GK market in case Szczesny leaves:



• Joan García (24) 🇪🇸

• Lucas Chevalier (23) 🇫🇷

• Bart Verbruggen (22) 🇳🇱



[@scapde_45] #fcblive pic.twitter.com/1AwFqhhBhf