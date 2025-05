Barcelona pewna wielkiego transferu. Stać ich na gwiazdę Liverpoolu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona gotowa sprowadzić Luisa Diaza, finanse nie będą problemem

FC Barcelona pracuje już nad wzmocnieniami na przyszły sezon. Nie jest tajemnicą, że Katalończycy chcą sprowadzić nowego skrzydłowego. W przeszłości głównym kandydatem był Nico Williams, lecz reprezentant Hiszpanii nie jest już brany pod uwagę. Najnowsze doniesienia portalu Relevo sugerują, że Deco preferuje transfer gwiazdy Liverpoolu, czyli Luisa Diaza.

Podobne wieści przekazał Alfredo Martinez. Dziennikarz dodał jednak kluczowe informacje, które w szczególności mogą zainteresować kibiców Blaugrany. Wszystko wskazuje na to, że Barcelona, choć borykała się z problemami finansowymi, będzie w stanie przeprowadzić tak duży transfer. Jeśli sytuacja z Finansowym Fair-Play zostanie ustabilizowana, to Luis Diaz prawdopodobnie trafi do klubu.

Kolumbijczyk wyceniany jest na 80 milionów euro, lecz źródło uważa, że nie będzie to przeszkoda w finalizacji transferu. Co więcej, wynagrodzenie piłkarza w Liverpoolu sięga ok. 3,5 mln euro. Barcelona jest w stanie zaoferować mu tyle samo, a nawet więcej jeśli zajdzie taka potrzeba. Wiele wskazuje więc na to, że dołączenie Luisa Diaza do zespołu Hansiego Flicka to tylko kwestia czasu.

Czy transfer Luisa Diaza to dobry ruch Barcelony? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

Diaz trafił do Liverpoolu z Porto zimą 2022 roku za ponad 50 mln euro. Łącznie w barwach The Reds rozegrał 146 spotkań, zdobywając w nich 41 bramek i notując 23 asysty. Obecna umowa obowiązuje do połowy 2027 roku.