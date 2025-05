Barcelona zamierza latem sprowadzić nowego piłkarza do ofensywy. Deco wyżej ceni Luisa Diaza niż Nico Williamsa. To właśnie gwiazda Liveproolu jest priorytetem giganta - informuje "Relevo".

Barcelona ruszy po Diaza? Deco wybrał właśnie jego

Barcelona może zaliczyć trwający sezon do bardzo udanych. W środku tygodnia zapewniła sobie mistrzowski tytuł, potwierdzając kompletną dominację na krajowym podwórku. Zdobyła trzy trofea i nawet mimo braku sukcesu w Lidze Mistrzów, pracę Hansiego Flicka oraz zespołu doceniają absolutnie wszyscy kibice. Przed działaczami Blaugrany wymagające lato, bowiem Real Madryt intensywnie się zbroi i pokazuje, że w przyszłej kampanii nie będzie już tak łatwo. Barcelona oczywiście będzie musiała zareagować, aby nie pozostać w tyle, natomiast jej przeszkodą są nieustanne problemy finansowe.

Flick domaga się wzmocnień na kilku pozycjach. Liczy na nowego piłkarza do ofensywy, tak aby odciążyć Raphinhę oraz Lamine Yamala. Zanim do tego dojdzie, w pierwszej kolejności Barcelona będzie musiała kogoś sprzedać. Do grona niepewnych przyszłości w Katalonii dołączył Ferran Torres, którym interesuje się Aston Villa. Pieniądze zarobione na jego odejściu mogłyby zostać przeznaczone na nową gwiazdę.

Z informacji „Relevo” wynika, że priorytetem Barcelony na lato będzie Luis Diaz. Deco zdecydował, że to właśnie skrzydłowy Liverpoolu prezentuje odpowiedni styl gry i bez problemu wpasowałby się do ekipy Flicka. Ceni go wyżej od Nico Williamsa, o którego hiszpański gigant zabiegał od wielu miesięcy.

Sprowadzenie Diaza nie będzie łatwym zadaniem. Liverpool postara się zatrzymać go na Anfield. Wiele zależy od nastawienia samego zawodnika. The Reds mogą zawołać sobie za niego nawet 80 milionów euro.