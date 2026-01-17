Barcelona chce wielki talent. Klauzula wynosi aż 100 mln euro!

Barcelona wyraziła zainteresowanie młodą gwiazdą. Jak donosi serwis SPORT, 16-latek ma w kontrakcie wpisaną klauzulę w wysokości 100 mln euro.

Barcelona chce 16-latka!

W ostatnich latach Barcelona raczej przegrywała rywalizacje o największe talenty z Ameryki Południowej. Klub stracił szansę na takich piłkarzy jak Endrick czy Estevao, którzy trafili do innych wielkich drużyn. Podobnie było w przypadku Franco Mastantuono.

Teraz uwagę skautów przyciągnął Eduardo Conceicao. Skrzydłowy Palmeiras ma zaledwie 16 lat, a już rywalizuje z zawodnikami znacznie starszymi od siebie w zespole U20. W Brazylii uchodzi za kolejny wielki talent ze słynnej akademii tego klubu. Rozwój piłkarza jest uważnie śledzony przez europejskich gigantów.

Duma Katalonii analizuje możliwość potencjalnego transferu. Z jednej strony klub widzi w nim przyszłą gwiazdę, ale z drugiej zdaje sobie sprawę z problemów z przeprowadzeniem takiej transakcji.

Klauzula odstępnego Eduardo wynosi aż 100 milionów euro, a Palmeiras niekoniecznie będzie chciało pójść Barcelonie na rękę. Tym bardziej że w przeszłości Brazylijczycy sprzedawali swoje perełki za ogromne pieniądze.

Zainteresowanie skrzydłowym, który może grać także jako środkowy napastnik, wykazują inne czołowe kluby ze Starego Kontynentu, choć nie padły ich nazwy.

Barcelona jednak musi działać rozważnie. Na razie mowa raczej o dalszym monitorowaniu postępów niż konkretnym ruchu ze względu na sytuację finansową. Mimo to działacze wierzą, że nastolatek może być wart dużych pieniędzy.

