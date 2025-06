Barcelona chce Brazylijczyka. Gigant składa ofertę

Barcelona zamierza sprowadzić bocznego obrońcę latem. Jak podaje "UOL", Duma Katalonii chce w najbliższym czasie sfinalizować transfer Vandersona z AS Monaco.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Vanderson może dołączyć do Dumy Katalonii

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okna transferowego. Klub z Camp Nou, prowadzony przez Hansiego Flicka, który w swoim debiutanckim sezonie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii, planuje wzmocnić linię defensywną. Jednym z głównych kandydatów do zasilenia szeregów Blaugrany jest Vanderson z AS Monaco.

23-letni Brazylijczyk od kilku sezonów pokazuje formą w Ligue 1 i znajduje się wysoko na liście życzeń katalońskiego giganta. Jego wszechstronność to ogromny atut w oczach niemieckiego trenera. Mimo ograniczeń finansowych, które wciąż ciążą na Barcelonie, transfer Vandersona wydaje się możliwy. Klauzula wykupu obrońcy wynosi 35 milionów euro, która mieści się w realiach hiszpańskiego klubu.

Zobacz również: „Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony” (WIDEO)

Niepewna przyszłość kilku zawodników z obecnego bloku defensywnego sprawia, że gigant chce pozyskać młodego, dynamicznego i skutecznego w odbiorze piłkarza. Barcelona liczy, że uda się przekonać zawodnika, mimo rosnącego zainteresowania m.in. ze strony Tottenhamu Hotspur.

Vanderson to piłkarz z dużym potencjałem i doświadczeniem w silnej lidze. Były zawodnik Gremio zadebiutował w reprezentacji Brazylii w 2023 roku i dotychczas uzbierał siedem meczów. W trakcie sezonu 2024/25 zdobył dwie bramki i dołożył pięć asyst w 41 spotkaniach. Warto zaznaczyć, że kontrakt 23-latka w Monaco obowiązuje do czerwca 2028 roku.