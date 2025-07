Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona ubiegła Arsenal i Liverpool. Chelfi dołączy do klubu

FC Barcelona uzgodniła transfer Lovro Chelfiego z NK Kustosija. 18-letni Chorwat, który występuje na pozycji ofensywnego pomocnika, dołączy do zespołu rezerw Blaugrany. Fabrizio Romano potwierdził, że umowa z chorwackim klubem jest już ustalona.

Barcelona wyprzedziła Arsenal i Liverpool w walce o młodego gracza. Chelfi uchodzi za jedną z największych pereł chorwackiej piłki. Jego umiejętności, a zwłaszcza drybling, przyciągnęły uwagę wielu europejskich gigantów. Jednocześnie ten transfer udowadnia, że Duma Katalonii znów stawia na rozwój młodzieży.

Nowy nabytek najpierw zagra w rezerwach Barcelony. Tam będzie mógł dostosować się do unikalnego stylu gry Dumy Katalonii pod okiem trenerów akademii. Pozwoli to także piłkarzowi na spokojniejszą aklimatyzację bez większej presji.

Transfer pokazuje strategię Barcy na ten sezon. Klub szuka talentów za granicą, by budować solidną bazę na przyszłość. Natomiast Arsenal i Liverpool muszą poszukać innych celów. Sam Lovro Chelfi ma przed sobą ogromną szansę, bo jeśli będzie błyszczał w młodzieżowych ekipach, to z pewnością otrzyma szanse w pierwszym zespole. Udowadnia to m.in. przypadek Lamine’a Yamala.