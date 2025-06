FC Barcelona jest blisko pozyskania utalentowanego 16-latka. W najbliższym czasie Duma Katalonii ma potwierdzić transfer Cardoso Vareli. W Portugalii porównują go do Cristiano Ronaldo - informuje El Nacional.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Deco

Cardoso Vareal drugim Cristiano Ronaldo?! Barcelona blisko transferu

FC Barcelona prowadzi rozmowy ws. transferu utalentowanego skrzydłowego z Portugalii. W negocjacjach osobiście bierze udział Deco, czyli dyrektor sportowy Katalończyków. W ostatnich dniach odbyło się ważne spotkanie z Andym Barą, czyli agentem zawodnika.

Piłkarz, o którym mowa to Cardos Varela. 16-latek występuje obecnie w Dinamo Zagrzeb, gdzie trafił zimą tego roku na zasadzie wolnego transferu. Wcześniej kształcił się w akademii FC Porto, lecz w lipcu ubiegłego roku doszło do tajemniczego rozwiązania kontraktu.

Teraz o Vareli znowu zrobiło się głośno, ponieważ jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to młody piłkarz zasili szeregi Barcelony. Blaugrana ma za niego zapłacić 5 milionów euro, lecz suma transferu może wzrosnąć aż do 20 mln euro. Warto również dodać, że według El Nacional reprezentant Portugalii do lat 17 pozostanie w Dinamo Zagrzeb na zasadzie wypożyczenia na co najmniej jeden sezon.

Ciekawostką jest fakt, że Cardoso Varela ze względy na styl gry oraz umiejętności jest porównywany w Portugalii do Cristiano Ronaldo. Wielu ekspertów uważa, że drzemie w nim olbrzymi potencjał, a Barcelona może zrobić z niego świetnego zawodnika.