Barcelona przedłuży z nim umowę? W klubie są tego pewni

11:03, 20. września 2025
Sebastian Janus
Lamine Yamal i Frenkie de Jong
fot. rosdemora Na zdjęciu: Lamine Yamal i Frenkie de Jong

Barcelona dąży do porozumienia. Nie powinno być niespodzianek

Barcelona latem wzmocniła drużynę Joanem Garcią oraz Marcusem Rashfordem. Udało jej się też uniknąć odejść kluczowych piłkarzy, a jedyną poważną stratą był transfer Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej. Teraz władze klubu mogą w pełni skupiać się na negocjacjach kontraktowych i kontynuowaniu współpracy z graczami, którzy dla Hansiego Flicka są absolutnie niezbędni. Do tego grona należy Frenkie de Jong, który wspólnie z Pedrim tworzy znakomity duet w środku pola.

Holender miewał w Katalonii różne okresy, ale pod wodzą Flicka jego forma stale rośnie. Obecnie jest niekwestionowanym wyborem do wyjściowej jedenastki, a ze swoich zadań wywiązuje się wyśmienicie. Problemem jest natomiast jego sytuacja kontraktowa – wygasa on już w czerwcu 2026 roku, więc Barcelona spieszy się z osiągnięciem porozumienia.

Dotychczasowe rozmowy nie przyniosły zamierzonego rezultatu, ale klub pozostaje pewny, że de Jong nie odejdzie. Deco twierdzi, że obie strony są bardzo zadowolone ze współpracy i zamierzają ją kontynuować.

– Rozmawiamy w sprawie de Jonga i myślę, że dojdziemy do porozumienia. To dla nas kluczowy piłkarz. Sądzę, że jest szczęśliwy w Barcelonie, a my jesteśmy z niego zadowoleni. Nie powinien to być więc żaden problem – wytłumaczył Deco w rozmowie dla „Lance”.