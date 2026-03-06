Barcelona szykuje transfer z Serie A. Poważne zainteresowanie zawodnikiem

22:08, 6. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

Barcelona poszukuje solidnego defensora. Dziennik "Sport" donosi, że Katalończycy latem mogą ruszyć po Evana Ndickę z Romy.

Deco
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Evan Ndicka przymierzany do Barcelony

FC Barcelona w trakcie letniego okna transferowego zamierza wzmocnić środek defensywy. Wśród kandydatów znajdujących się na liście życzeń katalońskiego klubu wymienia się m.in. Alessandro Bastoniego z Interu Mediolan, Nathana Ake z Manchesteru City czy Micky’ego van de Vena z Tottenhamu Hotspur. Ewentualne ruchy transferowe będą jednak w dużej mierze zależały od sytuacji finansowej klubu.

Na radarze Dumy Katalonii znajduje się również Evan Ndicka, który występuje w barwach Romy. Iworyjczyk rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w swojej karierze. 26-letni obrońca wyrósł na jeden z najważniejszych filarów defensywy rzymskiego klub. Jego wysoka forma sprawia, że coraz częściej mówi się o nim w kontekście transferu do jednego z europejskich gigantów.

Ndicka imponuje nie tylko solidnością w grze obronnej, ale również wkładem w ofensywę. W ostatnich tygodniach przełamał się także pod bramką rywali, zdobywając bramki w dwóch kolejnych meczach Serie A przeciwko US Cremonese oraz Juventusowi.

Środkowy obrońca trafił do Romy w 2023 roku z Eintrachtu Frankfurt. W obecnym sezonie rozegrał już 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jego regularność, świetne warunki fizyczne oraz umiejętność wyprowadzania piłki od tyłu sprawiają, że jest bardzo łakomym kąskiem na rynku transferowym. 26-latek jest związany kontraktem z rzymskim klubem do czerwca 2028 roku.

