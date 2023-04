PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

FC Barcelona chciałaby pozyskać klasowego prawego obrońcę w letnim okienku transferowy

Jednym z kandydatów jest Trent Alexander-Arnold

Piłkarz Liverpoolu miałby się przenieść do “Dumy Katalonii”, na co naciska Xavi

Trent opuści Liverpool?

Nie jest tajemnicą, że Barcelona chciałaby wzmocnić prawą linię defensywy. Nawet pomimo tego, że sytuacja finansowa nie jest komfortowa, to klub szuka wzmocnień. Jednym z nich miałoby być sprowadzenie Trenta Alexandra-Arnolda. Piłkarz Liverpoolu mógłby się przenieść do Barcelony w letnim okienku transferowym, o czym informuje “Mundo Deportivo”.

– Na celowniku katalońskiego klubu znalazł się Trent Alexander-Arnold. Według tych doniesień, Xavi Hernandez poprosił kierownictwo sportowe klubu o podjęcie starań o jego podpisanie – informuje “Mundo Deportivo”.

Bez wątpienia ruch ten byłyby sportowym wzmocnieniem drużyny, bowiem choć obecnie Anglik nie jest w najlepszej formie, to ma potencjał, aby być jednym z najlepszych prawych obrońców na świecie. Z Liverpoolem łączy go umowa do 2025 roku, co sprawia, że koszt jego transferu byłby bardzo duży.

