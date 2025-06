David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Barcelona z uwagą obserwuje prestiżowy turniej U18 w Ekwadorze

FC Barcelona ponownie udowadnia, że inwestycja w młodzież to nie tylko strategia, ale część jej tożsamości. Klub wysłał przedstawiciela działu skautingu na międzynarodowy turniej U18 w Ekwadorze, co potwierdził dziennik „Sport”.

Rozgrywki organizowane przez Independiente del Valle uchodzą za jedne z najważniejszych w kalendarzu młodzieżowego futbolu w Ameryce Południowej. Turniej odbywa się w dniach 4–14 czerwca i gromadzi 16 drużyn z ośmiu krajów. Celta Vigo to jedyny europejski uczestnik, a pozostałe ekipy reprezentują futbol z tamtejszego regionu.

Barcelona, mająca bogatą historię w wyszukiwaniu młodych perełek, nie zamierza zostać w tyle. Wśród drużyn biorących udział znajdują się takie kluby jak Fluminense, Palmeiras, Gremio, Atletico Mineiro, Liga de Quito, Once Caldas, Penarol, Pumas oraz młodzieżowa reprezentacja Wenezueli. To znakomita okazja, by przyjrzeć się potencjalnym kandydatom do gry na najwyższym poziomie.

Obecność skautów Blaugrany potwierdza, że Ameryka Południowa wciąż stanowi kopalnię talentów. Dla Barcelony każdy taki turniej to możliwość zaplanowania przyszłości i uniknięcia kosztownej walki transferowej z rywalami z Europy zwłaszcza mając na uwadze restrykcyjne zasada Finansowego Fair Play. Klub wie, że nowa gwiazda może narodzić się właśnie tam – na boiskach młodzieżowego turnieju w Ekwadorze.