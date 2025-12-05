Barcelona szuka napastnika. Mistrz świata trafił na listę życzeń Deco

FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem. Deco umieścił na liście życzeń nowego piłkarza. Jak donosi Rudy Galetti możliwy jest transfer mistrza świata - Lautaro Martineza.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Lautaro Martinez w notesie Deco, Barcelona jest nim zainteresowana

FC Barcelona jest w trakcie ustalania szczegółów dotyczących planów na letnie okno transferowe. Na ten moment wiadomo jedynie, ilu wzmocnień można się spodziewać i na jakie pozycje. Joan Laporta i Deco ustalili, że pierwszy zespół należy wzmocnić trzema piłkarzami. Hansi Flick ma otrzymać nowego środkowego obrońcę, skrzydłowego i napastnika.

Największą ekscytację wywołuje kwestia nowego napastnika. Aktualnie wygląda na to, że zarząd wytypował jednego faworyta, jednocześnie zmniejszając szanse Juliana Alvareza na transfer do Blaugrany. W grze pojawił się jednak jeszcze jeden kandydat.

Z informacji, które przekazał Rudy Galetti wynika, że Barcelona jest zainteresowana napastnikiem Interu Mediolan. Na listę życzeń trafił Lautaro Martinez, czyli mistrz świata z reprezentacją Argentyny z 2022 roku. Warto dodać, że to nie pierwszy raz, gdy Argentyńczyk jest łączony z Dumą Katalonii. W przeszłości, a dokładnie w 2022 roku również był przymierzany do zespołu.

Martinez aktualnie jest kapitanem Interu Mediolan, do którego trafił z Racing Club w 2018 roku. W barwach Nerazzurrich rozegrał 352 mecze, w których zdobył 163 gole i zanotował 52 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Z Barceloną oprócz Martineza łączeni są również: Julian Alvarez, Harry Kane czy Etta Eyong.