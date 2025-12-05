Barcelona zrezygnowała z Alvareza! Laporta wybrał innego piłkarza

FC Barcelona szuka nowego napastnika, który zastąpi Roberta Lewandowskiego. Do tej pory jednym z faworytów był Julian Alvarez. Sytuacja uległa jednak zmianie, ponieważ Joan Laporta woli innego piłkarza - poinformował Alfredo Martinez.

Etta Eyong wyżej niż Julian Alvarez na liście życzeń FC Barcelony

FC Barcelona w trakcie letniego okna transferowego będzie chciała wzmocnić trzy pozycje. Oprócz środkowego obrońcy i skrzydłowego na Camp Nou ma przyjść nowy napastnik. To, kto zostanie nową dziewiątką Katalończyków, wywołuje wiele dyskusji. Jednym z powodów jest fakt, że będzie musiał zastąpić Roberta Lewandowskiego. Kontrakt reprezentanta Polski wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Wśród najmocniejszych kandydatów wymieniano do tej pory dwóch zawodników: Harry Kane i Julian Alvarez. W przypadku Anglika można wywnioskować, że do transferu nie dojdzie. Sam piłkarz otwarcie mówił, że cieszy się z pobytu w Bayernie i pozostanie w Niemczech.

W związku z tym na szczyt listy życzeń wysunął się Julian Alvarez. Tak przynajmniej było do czasu ostatniego meczu FC Barcelona – Atletico Madryt. Okazuje się, że słaby występ zawodnika sprawił, że jego szanse na transfer znacząco się zmniejszyły. Z informacji Alfredo Martineza wynika, że Joan Laporta uważa, że Argentyńczyk nie jest wart swojej ceny. Prezydent klubu wyżej ceni innego piłkarza z La Liga.

Większe szanse na transfer ma mieć Etta Eyong, czyli napastnik Levante. 22-latek z Kamerunu notuje bardzo dobry sezon. Latem zmienił klub, odchodząc z Villarrealu, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Jak dotąd w 14 meczach w lidze zdobył 6 goli i zaliczył 3 asysty.