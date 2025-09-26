Barcelona szokuje. Naprawdę rozważy sprzedaż gwiazdy

Dani Olmo przeżywa trudne chwile w Barcelonie, a jego rola w drużynie Hansiego Flicka wyraźnie maleje. Według "Fichajes" klub może latem wysłuchać ofert za gwiazdora, a Premier League jawi się jako najbardziej realny kierunek transferu.

Olmo może odejść z FC Barcelony po sezonie

Dani Olmo przychodził do Barcelony w 2024 roku jako jeden z głośniejszych transferów. Klub zapłacił za niego 55 milionów euro, licząc, że zostanie liderem środka pola. Pierwszy sezon dawał nadzieję – 10 goli w 25 występach La Liga potwierdzało, że inwestycja miała sens. Obecne rozgrywki pokazują jednak zupełnie inną twarz Hiszpana.

Do tej pory Olmo uzbierał tylko 354 minuty w sześciu spotkaniach, notując jedną bramkę i dwie asysty. To wynik rozczarowujący, szczególnie przy rosnącej konkurencji. Coraz częściej zastępuje go Fermin Lopez, który wykorzystał swoją szansę i szybko zdobył zaufanie Flicka. Olmo bywa nawet zdejmowany z boiska przy niekorzystnym wyniku, co potwierdza, że jego pozycja w drużynie nie jest już pewna.

Według źródeł zbliżonych do klubu Barcelona rozważy pozbycie się pomocnika w letnim oknie transferowym. Sprzedaż takiej gwiazdy oznaczałaby ważny zastrzyk finansowy, którego Blaugrana wciąż potrzebuje, by zbilansować budżet i prowadzić dalszą przebudowę kadry.

Najczęściej wymienianym kierunkiem pozostaje Premier League. Angielskie kluby obserwują Olmo jeszcze od czasów jego gry w RB Lipsk. Transfer na Wyspy mógłby pozwolić mu odzyskać dawny blask i byłby dla niego nowym rozdaniem.

Los Olmo może jednak zależeć od jego formy w najbliższych miesiącach. Jeśli zdoła wrócić do najlepszej dyspozycji, Barcelona może zdecydować się na zatrzymanie go. Jeżeli jednak jego rola nadal będzie marginalna, sprzedaż wydaje się scenariuszem bardzo realnym.

