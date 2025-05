Barcelona w szoku. Gwiazdor sprzeciwił się transferowi Nico Williamsa

Nico Williams chciał latem dołączyć do FC Barcelony. Szokujące informacje przekazał serwis El Nacional. Ich zdaniem transakcję zablokował Raphinha, który wyraził sprzeciw.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Raphinha zablokował transfer Nico Williamsa do Barcelony

FC Barcelona i Nico Williams to saga transferowa, którą trwa od ponad roku. Podczas ostatniego letniego okna transferowego wszystko wskazywało na to, że będziemy świadkami wielkiego transferu. Niespodziewanie piłkarz zdecydował się kontynuować karierę w Athletic Bilbao. Temat przeprowadzki mistrza Europy do stolicy Katalonii wrócił ostatnio jak bumerang i znów rozgrzewa kibiców.

Hiszpańskie media nie mają jednak dobrych wieści dla fanów Blaugrany. Barcelona miała zrezygnować z pomysłu sprowadzenia Nico Williamsa. Pierwotnie powodem była trudna sytuacja dotycząca Finansowego Fair-Play. Natomiast nowe informacje w tej sprawie przekazał serwis El Nacional. Według nich na przeszkodzie stanęła obecna gwiazda klubu – Raphinha.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Raphinha postawił Barcelonę pod ścianą. Według źródła miał otwarcie zakomunikować, że jeśli Nico Williams trafi do klubu, to on sam będzie chciał odejść. Brazylijczyk stał się kluczowym piłkarzem w zespole Hansiego Flicka i nie zamierza akceptować faktu, że na jego pozycję klub chce sprowadzić inną gwiazdę światowego formatu. Barcelona, chcąc uniknąć niepotrzebnych wojen wewnątrz klubu, zdecydowała się zrezygnować z transferu reprezentanta Hiszpanii.

Który z piłkarzy byłby lepszym rozwiązaniem dla Barcelony? Raphinha

Nico Williams Raphinha 57%

Nico Williams 43% 106+ Votes

Wszystko wskazuje na to, że Williams obierze kierunek Premier League. W Anglii interesują się nim topowe kluby, a największe szanse wydaje się mieć Arsenal. O transfer utalentowanego skrzydłowego walczy także inny klub z Londynu – Chelsea.