Barcelona pozyska byłą gwiazdę Realu Madryt? To byłby hit transferowy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marco Asensio w kręgu zainteresowań Barcelony?

FC Barcelona w tym okienku sprowadziła Joana Garcię i Roony’ego Bardghjiego. Klub prawdopodobnie pozyska także Marcusa Rashforda, którego wypożyczenie ma zostać niedługo ogłoszone. Mimo to Blaugrana myśli o kolejnych ewentualnych transferach.

Z kolei trener Paris Saint-Germain, Luis Enrique wprowadza zmiany w swoim zespole. Hiszpan podjął decyzję o odsunięciu Carlosa Solera i Marco Asensio od pierwszej drużyny, zmuszając ich szukania nowych klubów.

29-letni były zawodnik Realu Madryt ponownie znalazł się w kręgu zainteresowań Barcelony. Ofensywny pomocnik, który może grać także jako skrzydłowy oraz środkowy napastnik byłby ciekawym wzmocnieniem dla Dumy Katalonii. Koszt transferu doświadczonego zawodnika byłby dość niski, ponieważ jego kontrakt z PSG wygasa w 2026 roku.

Hiszpan mógłby zwiększyć głębię składu Blaugrany, a Hansi Flick miałby do dyspozycji kolejnego zawodnika do rotacji w ataku. Byłaby to dla niego dobra wiadomość przed długim i intensywnym sezonem. Jednak mimo to wydaje się, że pozyskanie Asensio przez Barcelonę jest mało prawdopodobne, choć z pewnością byłby to ciekawy ruch.

Gwiazdor do Realu dołączył w 2015 roku, gdzie występował przez osiem lat. W barwach Los Blancos rozegrał 286 spotkań, w których strzelił 61 bramek i zanotował 32 asysty.

Zobacz także: Yamal otrzymał świetną wiadomość. Barcelona pozyska gwiazdę