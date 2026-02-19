Barcelona rusza po napastnika. Zawodnik otrzymał ofertę

FC Barcelona umieściła na liście życzeń Karla Ettę Eyonga z Levante UD. Ben Jacobs poinformował, że kameruński napastnik otrzymał ofertę z CSKA Moskwa. Piłkarz nie zamierza przenosić się do Rosji.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona planuje wzmocnić linię ataku w letnim oknie transferowym. Kontrakt Roberta Lewandowskiego na Camp Nou wygasa z końcem czerwca, dlatego władze katalońskiego klubu rozglądają się za nowym napastnikiem.

Na liście życzeń znajdują się głośne nazwiska. Mowa o Julianie Alvarezie z Atletico Madryt, jednak potencjalny transfer wiązałby się z ogromnymi kosztami. Ciekawą alternatywą może być Karl Etta Eyong, który w obecnym sezonie w barwach Levante UD zdobył sześć bramek i zanotował trzy asysty.

22-letni Kameruńczyk w ostatnich tygodniach wzbudził również zainteresowanie ze strony Realu Madryt czy Manchesteru United. Nowe informacje w sprawie przyszłości zawodnika przekazał Ben Jacobs. Dziennikarz ujawnił, że hiszpański klub otrzymał ofertę z CSKA Moskwa, opiewającą na 30 milionów euro. Byłby to znaczący zastrzyk finansowy dla Levante, które walczy o utrzymanie w La Liga.

Władze klubu naciskają na sprzedaż napastnika, jednak problemem pozostaje stanowisko samego piłkarza. Eyong nie jest zainteresowany przeprowadzką do Rosji i chce przenieść się do topowego klubu. W ostatnim meczu przeciwko Villarrealowi rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych i pojawił się na boisku dopiero w 65. minucie. Co ciekawe, Eyong w ubiegłym roku przeniósł się do Levante właśnie z Villarreal za zaledwie trzy miliony euro. Teraz jego wartość wzrosła kilkukrotnie.