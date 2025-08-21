Barcelona rozważa dużą sprzedaż! Yamal powiedział „nie”

Barcelona, mimo wcześniejszych zapowiedzi, rozważa transfer jednego ze swoich wychowanków. Chociaż Blaugrana może solidnie zarobić na tym ruchu, nie wszyscy zawodnicy popierają takie rozwiązanie. Jednym z nich jest Lamine Yamal.

Barcelona musi liczyć się ze zdaniem szatni

Hiszpańscy dziennikarze coraz częściej wspominają o potencjalnym transferze z udziałem jednego z największych talentów Blaugrany. Marc Casado jest łączony z niespodziewaną przeprowadzką jeszcze w tym okienku. Barcelona jest gotowa sprzedać 21-latka, jeżeli otrzyma za niego około 30 milionów euro. W gronie zainteresowanych wymienia się nie tylko kluby z Premier League i LaLiga, ale też francuskiego giganta, który szuka następcy doświadczonego pomocnika.

Czy Duma Katalonii faktycznie sprzeda Casado? Barca musi liczyć się ze zdaniem szatni. Lamine Yamal, zgodnie z doniesieniami El Nacional, wyraził sprzeciw wobec planów FCB. Nastolatek twierdzi, że sprzedaż dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii jest ogromnym błędem, ponieważ jest on on nie tylko znakomitym piłkarzem, ale także kluczową postacią w drużynie.

Yamal docenia charakter Casado, a także jego wszechstronność i zdolność gry na różnych pozycjach w środku pola. Wspomniana wyżej kwota, która wpłynie na konto Barcelony, nie zrekompensuje jej straty takiego piłkarza.

Z kolei Hansi Flick zachowuje neutralne stanowisko w tej sprawie. Niemiec ceni Casado, ale jednocześnie świadomy sytuacji finansowej mistrzów Hiszpanii, co oznacza, że zaakceptuje decyzję właz klubu. Jednak w tej sytuacji kluczową rolę mogą odegrać sami zawodnicy.