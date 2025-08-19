FC Barcelona i Real Madryt wkrótce mogą stoczyć walkę o transfer. Celem hiszpańskich zespołów jest utalentowany piłkarz. A jest nim 16-letni Jeremy Monga z Leicester City - donosi "BBC Sport".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez oraz Joan Laporta

Wychowanek Leicester City na radarach FC Barcelony i Realu Madryt

FC Barcelona rozpoczęła już nowy sezon ligowy. Podopieczni Hansiego Flicka w pierwszej kolejce stanęli na wysokości zadania. Udało im się bowiem pokonać RCD Mallorca rezultatem 2:0. Real Madryt natomiast we wtorkowy wieczór rozegra swój pierwszy mecz w nowej kampanii La Ligi. Tego dnia Królewscy zmierzą się przed własną publicznością z Osasuną Pempeluną.

Tymczasem napływają do nas ciekawe informacje. Otóż FC Barcelona i Real Madryt mogą stoczyć między sobą walkę o transfer. Z informacji przekazanych przez „BBC Sport” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań gigantów europejskiej futbolu znalazł się wielki talent z Leicester City. A jest nim 16-letni Jeremy Monga.

Wspomniane źródło zaznacza, że FC Barcelona i Real Madryt mogą mieć rywali. Jeremy Monga jest pożądany również przez zespoły z Ameryki Południowej. Czas pokaże, jaki plan na swoją przyszłość ma młodzieżowy reprezentant Anglii. Niewątpliwie przeprowadzka do jednego z hiszpańskich gigantów byłaby atrakcyjna dla 16-latka.

Jeremy Monga ma już za sobą debiut w seniorskich barwach Leicester City. Ba, utalentowany zawodnik zdołał w tym sezonie już wpisać się na listę strzelców. 16-letni Anglik trafił do siatki w rywalizacji ligowej przeciwko Preston North End.