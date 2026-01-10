Mecz Barcelona – Real z ważną stawką. Gra nie tylko o trofeum

14:02, 10. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Tymczasem według informacji "Marki" mecz będzie miał kluczowe znaczenie dla Xabiego Alonso.

Xabi Alonso
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

El Clasico meczem o wszystko dla Xabiego Alonso

Real Madryt przystąpi do spotkania z FC Barceloną z jasnym celem, jakim jest zdobycie trofeum. Ponadto stołeczna drużyna chce powtórzyć osiągnięcie sprzed kilku miesięcy. Królewscy pokonali wówczas Katalończyków 2:1. Tymczasem interesujące wieści przekazała „Marca”.

Źródło twierdzi, że w niedzielnym starciu o swoją posadę powalczy trener Xabi Alonso. W przypadku porażki Los Blancos były szkoleniowiec Bayeru Leverkusen może stracić stanowisko.

Real Madryt wydaje się, że ostatnio zmierza w dobrym kierunku. Madrycka ekipa może pochwalić się serią pięciu zwycięstw z rzędu. Niemniej kibice wciąż nie zapomnieli porażek z Celtą Vigo (0:2) czy Manchesterem City (1:2). Szansą na odpokutowanie wcześniejszych niepowodzeń jest zdobycie trofeum w niedzielny wieczór.

Rok temu potyczka Barcelony z Realem Madryt w meczu o Superpuchar Hiszpanii nie zakończyła się po myśli Królewskich. Katalończycy rozbili stołeczną drużynę, wygrywając 5:2. Z kolei w 2024 roku to Real Madryt zdominował rywala, zwyciężając różnicą trzech goli (4:1).

Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach pomiędzy tymi drużynami trzykrotnie górą była Barcelona. Raz zwyciężył Real Madryt, a jedno starcie zakończyło się remisem. Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą w październiku minionego roku. Wówczas drużyna Xabiego Alonso wygrała El Clasico po trafieniach Kyliana Mbappe oraz Jude’a Bellinghama. Honorowe trafienie dla Blaugrany zdobył Fermin Lopez.

