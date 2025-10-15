Barcelona zrezygnuje z Rashforda? Ma szokujący plan!

Barcelona wypożyczyła latem Marcusa Rashforda i jest zadowolona z jego gry. Nie podjęła jeszcze decyzji o jego wykupie. "Mundo Deportivo" ujawnia szokujący plan giganta.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford nie zapracuje na wykup? Barcelona rozważa tańszą opcję

Marcus Rashford dołączył latem do Barcelony na zasadach wypożyczenia. Anglik przez wiele tygodni szukał ucieczki z Manchesteru United, a przeprowadzkę do Katalonii traktował priorytetowo. Blaugrana najpierw zabiegała o Nico Williamsa i Luisa Diaza, a później zwróciła się w kierunku Old Trafford, uwalniając gwiazdę. Kluby dogadały się w sprawie wypożyczenia, uwzględniając też opcję wykupu za 35 milionów euro.

Rashford z każdym tygodniem prezentuje się coraz lepiej, a w ostatnich meczach był nieoceniony dla Barcelony. Hansi Flick nie mógł korzystać z kontuzjowanych Raphinhi czy Lamine Yamala, więc Anglik miał pewny plac. Do tej pory uzbierał trzy bramki oraz pięć asyst w 10 występach, ale jego przyszłość w klubie dalej nie jest pewna.

Choć Barcelona jest zadowolona z jego występów, waha się w temacie wykupu. Uważa, że 35 milionów euro to spora kwota, a zamiast tego może poszukać tańszych wzmocnień. „Mundo Deportivo” ujawnia szalony plan mistrza Hiszpanii, który może zrezygnować z Rashforda, a zamiast tego sprowadzić Cardoso Varelę, 16-latka z Dinama Zagrzeb. To jeden z największych talentów na świecie, który ma być dostępny za raptem pięć milionów euro.

Oczywiście Varela to melodia przyszłości, a Rashford zapewnia jakość tu i teraz, ale Barcelona wybierze między tą dwójką i postawi tylko na jednego.