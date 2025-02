Associated Press / Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick oraz Luis Enrique

Mason Greenwood na celowniku FC Barcelony i Paris Saint-Germain

FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain mają ogromne ambicje. Zarówno Duma Katalonii jak i mistrzowie Francji w letnim okienku transferowym planują dokonać wielkich wzmocnień. Jak się okazuje, wkrótce między tymi zespołami może rozpocząć się rywalizacja. Obie drużyny bowiem mają na celowniku tego samego zawodnika.

Jak poinformował serwis „TEAMtalk”, w kręgu zainteresowań FC Barcelony oraz Paris Saint-Germain znalazł się Mason Greenwood z Olympique Marsylii. Angielski napastnik w obecnym sezonie jest w znakomitej formie, przez co trafił na radar Hiszpanów oraz Francuzów. Jeśli jednak dojdzie do transferu 23-latka, to Manchester United zgarnie połowę kwoty transakcji. Taką klauzulę Czerwone Diabły wynegocjowały z zespołem Ligue 1.

Wspomniane źródło przekazuje również, że Paris Saint-Germain zabrało się już do pracy. Mistrzowie Francji są gotowi zapłacić za transfer Masona Greenwooda aż 75 milionów euro. Paryżanie jednak będą musieli stawić czoła FC Barcelonie, która wkrótce również może rozpocząć prace nad transferem Anglika.

Mason Greenwood w obecnym sezonie rozegrał 24 spotkania w koszulce Olympique Marsylii. W tym czasie wychowanek Manchesteru United zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 15 trafień. Angielski napastnik może również pochwalić się czterema asystami.