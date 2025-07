Barcelona przeprowadzi podwójny transfer. Bracia trafią na Camp Nou

FC Barcelona finalizuje transfer utalentowanego skrzydłowego ze Szwecji. Do zespołu dołączy Roony Bardghji. Jak podaje Xavi Hernandez Navarro razem z nim do Hiszpanii przeprowadzi się jego młodszy brat - Rayan.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Roony i Rayan Bardghji razem przeniosą się z Kopenhagi do Barcelony

FC Barcelona, choć ma duże problemy ze znalezieniem skrzydłowego, o jakim marzą, zdecydowała się na transfer młodego, ale zarazem utalentowanego piłkarza. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni kontrakt z klubem podpisze Roony Bardghji. Reprezentant Szwecji do lat 21 w piątek przyleciał do Hiszpanii, aby przejść testy medyczne w ośrodku Ciutat Esportiva.

Dla przypomnienia Bardghji to piłkarz duńskiej FC Kopenhagi, do której trafił na zasadzie wolnego transferu z Malmo w 2020 roku. Mimo młodego wieku uzbierał w klubie 84 mecze, w których zdobył 15 goli i zaliczył jedną asystę. Urodzony w Kuwejcie zawodnik uważany jest za wielki talent, więc będzie wzmocnieniem z myślą o przyszłości.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ciekawe informacje ws. zbliżającego się transferu przekazał Xavi Hernandez Navarro. Jego zdaniem Barcelona przeprowadzi podwójną transakcję. Razem z 19-latkiem do Katalonii trafi również Rayan Bardghji, czyli młodszy brat Roony’ego. 15-latek na ten moment jest związany z Kopenhagą, gdzie gra w młodzieżowych zespołach. W Barcelonie trafi do znanej na całym świecie akademii La Masia.

Barcelona w najbliższą niedzielę rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Warto wspomnieć, że w minionych rozgrywkach zdobyli potrójną koronę na krajowym podwórku. Z kolei w Lidze Mistrzów dotarli do półfinału, gdzie musieli uznać wyższość Interu Mediolan.