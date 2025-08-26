Barcelona blisko przełomu. Wiadomo, kiedy Szczęsny będzie mógł grać

Wojciech Szczęsny w najbliższych dniach ma zostać zarejestrowany. FC Barcelona we wtorek lub w środę sfinalizuje odejście Inakiego Peni - twierdzi Mundo Deportivo. Jeśli tak się stanie, to Polak będzie dostępny na niedzielne spotkanie z Rayo Vallecano.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny blisko rejestracji! Barcelona finalizuje wypożyczenie Peni

Wojciech Szczęsny na początku lipca przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejne dwa lata. Jednocześnie znalazł się poza listą zawodników, którzy mogą występować w rozgrywkach LaLiga. Katalończycy ponownie muszą zarejestrować bramkarza, z czym od kilku tygodni mają duży problem. Oprócz byłego reprezentanta Polski na rejestrację czeka także Gerard Martin i Roony Bardghji.

Dla klubu priorytetem jest rejestracji polskiego bramkarza. Szczęsny ma pełnić rolę zmiennika Joana Garcii. Jak dotąd w obu ligowych meczach na ławce rezerwowych usiadł Inaki Pena. Hiszpan ma jednak niebawem zmienić klub, odchodząc na wypożyczenie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji podanych przez Mundo Deportivo wynika, że Barcelona jest w trakcie finalizacji rozmów z Elche CF ws. wypożyczenia Peni. Transakcja ma zostać zamknięta we wtorek (26 sierpnia) bądź najpóźniej w środę (27 sierpnia). W takim przypadku bezpośrednio po sfinalizowaniu odejścia Hiszpana Duma Katalonii ma zarejestrować Wojciecha Szczęsnego.

Jeśli stanie się tak, jak pisze hiszpańska prasa, to Wojciech Szczęsny będzie mógł zostać uwzględniony w kadrze na następny mecz. Barcelona w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano w ramach 3. kolejki LaLiga. Na ten moment z dorobkiem sześciu punktów zajmują 2. miejsce w tabeli. Stawce przewodzi Villarreal z lepszym bilansem bramkowym.