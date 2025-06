Barcelona pozyska młody talent? 20 mln na stole

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Młody talent na radarze Barcelony

Barcelona obserwuje rynek południowoamerykański i zwróciła uwagę na młodego zawodnika z Brazylii. Chodzi o Lukasa Zuccarello, 18-letniego ofensywnego pomocnika występującego w Vasco da Gama. Zawodnik o włoskich korzeniach przyciągnął uwagę hiszpańskiego giganta dzięki swoim dobrym występom w drużynie z Rio de Janeiro.

Jak podaje portal „Fichajes” kataloński klub przygotowuje ofertę w wysokości około 15 milionów euro podstawy oraz 5 milionów zmiennych, co podniesie całkowity koszt transferu do około 20 milionów euro. Zuccarello wyróżnia się umiejętnością rozgrywania piłki, wizją gry i innymi cechami cenionymi u nowoczesnego pomocnika. Pomimo młodego wieku na boisku wykazuje dojrzałość. To wszechstronny zawodnik, który może grać także pozycji lewego i prawego pomocnika.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Blaugrana chce jak najszybciej dojść do porozumienia i sfinalizować transfer. Plan jest taki, żeby zawodnik możliwie jak najszybciej został ściągnięty do stolicy Katalonii. Dzięki temu będzie mógł zapoznać się z systemem gry hiszpańskiego klubu i kontynuować rozwój. Obecnie mają trwać prace nad szczegółami transakcji, które wymagają dopracowania. Zuccarello do tej pory w pierwszym zespole Vasco da Gamy rozegrał dziewięć spotkań.

Zobacz także: Barcelona ma problem. Zawodnik poprosił o rozwiązanie kontraktu