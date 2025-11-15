Barcelona poznała cenę, a wielki talent marzy o transferze

FC Barcelona dowiedziała się ile będzie kosztował latem Kees Smit. Kataloński dziennik Sport powołując się na Sky Sport ujawnił, że chodzi o kwotę 25 mln funtów. Holender marzy o grze w Blaugranie.

FC Barcelona latem obserwowała zmagania młodych piłkarzy w Mistrzostwach Europy do lat 19. Celem katalońskiego klubu było znalezienie zawodników o dużym potencjale. Największą uwagę przykuł reprezentant Holandii – Kees Smit.

Smit nie tylko sięgnął po końcowy triumf z kadrą Oranje, ale także zgarnął tytuł króla strzelców i nagrodę dla najlepszego piłkarza. Co ciekawe utalentowany piłkarz, choć został najlepszym strzelcem młodzieżowego EURO, to wcale nie jest napastnikiem. Jego nominalna pozycja to środkowy pomocnik. Na tej właśnie pozycji gra nie tylko w kadrze, ale również w seniorskim zespole AZ Alkmaar.

Mistrzostwa Europy w jego wykonaniu były na tyle udane, że oprócz zainteresowania Barcelony trafił na listę życzeń m.in. Realu Madryt. Natomiast jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w Europie ma konkretne plany na przyszłość. Jego marzeniem jest gra w barwach Dumy Katalonii. „Oglądam wszystkie mecze Barcelony. To mój ulubiony klub. Uwielbiam patrzeć na De Jonga i Pedriego” – mówił w rozmowie z Mundo Deportivo. Okazuje się, że niebawem Smit będzie do wzięcia na rynku transferowym.

Jak przekazał dziennik Sport, który powołuje się na Sky Sport wszystko wskazuje na to, że AZ jest otwarte na sprzedaż wychowanka. Kwota, która zadowoli przedstawicieli holenderskiego klubu to 25 milionów funtów. W trwającym sezonie Smit wystąpił w 19 meczach, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty.