Barcelona powinna nim zastąpić Lewandowskiego! „Jeden z najlepszych na świecie”

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Alvarez idealny dla Barcelony. To on powinien zastąpić Lewandowskiego

Barcelona po sezonie najprawdopodobniej pożegna Roberta Lewandowskiego. Rozmów w sprawie przedłużenia wygasającej umowy jeszcze nie ma, więc kapitan reprezentacji Polski rozgląda się za swoim przyszłym klubem. Łączy się go z ekipami włoskimi oraz tureckimi, choć bardziej prawdopodobna wydaje się przeprowadzka do Stanów Zjednoczonych. Priorytetem napastnika jest oczywiście pozostanie w Katalonii, ale szanse na takie rozstrzygnięcie są znikome.

Póki co ze swojej roli dobrze wywiązuje się Ferran Torres, ale Barcelona chciałaby docelowo sprowadzić gwiazdę światowego formatu. Do transferu może dojść już podczas przyszłorocznego lata.

Nie brakuje głosów, że nowym snajperem Barcelony powinien być łączony z nią od miesięcy Julian Alvarez, którego styl gry idealnie wpasowuje się do filozofii giganta. Oczywiście nie jest rasowym strzelcem, ale ma szereg innych zalet, które stawiają jego nazwisko na szczycie listy życzeń.

– Powiedziałbym, że tak, to świetny piłkarz, zawodnik o niesamowitych umiejętnościach, który ma za sobą świetny sezon w Atletico. To jeden z najlepszych napastników na świecie, to oczywiste. (…) Prezydent mówił, że Barcelona musi być gotowa do zakontraktowania każdego, kogo uzna za potrzebnego do wzmocnienia składu, co bez wątpienia będzie miało miejsce po zrealizowaniu planów ekonomicznych – przyznał Enric Masip, doradca prezydenta Blaugrany Joana Laporty.