Barcelona zamierza wzmocnić linię obrony. Jak informuje dziennik "Sport", na liście życzeń katalońskiego klubu znaleźli się Konstantinos Koulierakis z Wolfsburga oraz Luka Vusković, który jest obecnie wypożyczony do Hamburger SV z Tottenhamu.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Konstantinos Koulierakis i Luka Vusković na celowniku Barcelony

FC Barcelona uważnie monitoruje rynek transferowy i zwiększa aktywność w poszukiwaniu nowego środkowego obrońcy. Pilna potrzeba wynika przede wszystkim z kontuzji Andreasa Christensena, która znacząco ograniczyła pole manewru Hansiego Flicka w środku defensywy. Choć w klubie rozważano możliwość sprowadzenia solidnego obrońcy już w styczniu, szybko okazało się, że sytuacja finansowa skutecznie blokuje poważniejsze ruchy na rynku.

Mimo to dyrektor sportowy Deco wraz ze swoim zespołem intensywnie pracuje nad identyfikacją potencjalnych wzmocnień. Skauci Blaugrany regularnie monitorują rozwój młodych defensorów, którzy w przyszłości mogliby idealnie wpasować się w filozofię gry zespołu z Camp Nou.

Według dziennika „Sport”, na liście życzeń Dumy Katalonii pojawiły się dwa interesujące nazwiska z 1. Bundesligi. Jednym z nich jest Konstantinos Koulierakis z VfL Wolfsburg. 22-letni Grek wyróżnia się bardzo dobrym wyprowadzeniem piłki, szerokim wachlarzem podań oraz świetnym czytaniem gry. Już teraz uchodzi za zawodnika o wyraźnych cechach przywódczych w defensywie.

Drugą opcją jest Luka Vusković, który obecnie występuje w ramach wypożyczenia w Hamburgu. Tottenham Hotspur pozyskał byłego zawodnika Radomiaka Radom z Hajduka Split za 11 milionów euro. Chorwat notuje bardzo dobre występy. Według portalu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wzrosła nawet do 40 milionów euro.

Dodatkowego znaczenia tej kandydaturze nadaje fakt, że agentem Vuskovicia jest Pini Zahavi, utrzymujący bliskie relacje z prezydentem Barcelony Joanem Laportą. Z tego powodu nazwisko młodego obrońcy było już przedmiotem wewnętrznych rozmów w klubie.