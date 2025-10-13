Barcelona planuje transfer pomocnika. W grze także Real Madryt

Barcelona umieściła na liście życzeń Rodrigo Mendozę z Elche - podaje dziennik "Sport". Hiszpański pomocnik jest również łączony z Realem Madryt.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Rodrigo Mendoza przyciąga uwagę Barcelony i Realu Madryt

FC Barcelona w zeszłym sezonie sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii, a obecne rozgrywki rozpoczęła w solidnym stylu. Katalończycy doznali jednak pierwszej porażki w La Liga w starciu z Sevillą (1:4) i stracili fotel lidera na rzecz Realu Madryt. Obie drużyny z niecierpliwością czekają na El Clasico, które odbędzie się 26 listopada o godzinie 16:15 na Santiago Bernabeu.

Według dziennika „Sport”, Duma Katalonii bacznie monitoruje sytuację Rodrigo Mendozy, który reprezentuje barwy Elche. 20-letni środkowy pomocnik świetnie prezentuje się w obecnym sezonie. W pięciu rozegranych spotkaniach zdobył już jedną bramkę i udowadnia, że jest gotowy na wielki transfer.

Kataloński gigant wydaje się być gotowy na spełnienie klauzuli odstępnego w wysokości 20 milionów euro, co mogłoby zapewnić transfer latem 2026 roku. Dotychczasowe występy Mendozy przyciągnęły uwagę największych klubów w Hiszpanii, w tym Realu Madryt. Dodatkowo imponująca forma pomocnika podczas mistrzostw świata U-20 sprawiła, że zainteresowanie nim zgłaszają także zagraniczne kluby.

Jeśli rozwój zawodnika będzie przebiegał w obecnym tempie, Rodrigo Mendoza może stać się jednym z najbardziej pożądanych pomocników w Europie w 2026 roku. Wychowanek Elche może wkrótce przebierać w ciekawych ofertach, a Barcelona chce być jednym z klubów, które mają szansę go pozyskać. Jego umowa w hiszpańskim zespole obowiązuje do czerwca 2028 roku.