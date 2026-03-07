Barcelona planuje głośny transfer z Premier League. Ważna deklaracja gwiazdora

19:20, 7. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

FC Barcelona jest zainteresowana holenderskim obrońcą. Jak podaje "Football Insider", Micky van de Ven jest rozczarowany grą w Tottenhamie Hotspur i może przyjąć ofertę Dumy Katalonii.

Hansi Flick
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Micky van de Ven może opuścić Tottenham. Barcelona w gotowości

FC Barcelona planuje w letnim oknie transferowym wzmocnienie defensywy, koncentrując się zwłaszcza na lewonożnym obrońcy. Od dłuższego czasu na radarze katalońskiego klubu znajduje się Micky van de Ven z Tottenhamu Hotspur. Holender ostatnio znalazł się w ogniu krytyki po wyrzuceniu z boiska w meczu przeciwko Crystal Palace, zakończonym porażką Spurs (1:3). To wydarzenie dodatkowo pogłębiło jego frustrację i obawy związane z przyszłością klubu w trudnym sezonie Premier League.

Jak ujawnia serwis „Football Insider”, Van de Ven jest jednym z zawodników, którzy rozważają odejście, jeśli forma drużyny nie ulegnie poprawie. Tottenham próbował przedłużyć kontrakt 24-letniego Holendra, ale rozmowy utknęły w martwym punkcie. Obecna umowa Van de Vena obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Zainteresowanie zawodnikiem zgłosił również Liverpool, który poszukuje wzmocnień w obronie po możliwym odejściu Ibrahimy Konate z Anfield. Van de Ven podobno jest otwarty na skorzystanie z ofert zarówno Barcelony, jak i Liverpoolu po zakończeniu sezonu. Tottenham aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową Premier League, a nawet jeśli utrzyma się w lidze, klub czeka prawdopodobnie poważna przebudowa składu.

W bieżącym sezonie Van de Ven rozegrał 35 meczów, w których zdobył siedem bramek i dorzucił jedną asystę. Do Tottenhamu dołączył w 2023 roku z VfL Wolfsburg za kwotę 40 milionów euro.

