Barcelona otwarta na sprzedaż gwiazdy za 80 mln euro!

fot. Joan Gosa Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Kounde już tak nie zachwyca. Barcelona może go sprzedać

Barcelona planuje ruchy kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Celem na zimę było utrzymanie głębi składu, a także zwiększenie rywalizacji w defensywie – zapewnił to transfer Joao Cancelo. Wypożyczenie Portugalczyka jest też bezpośrednio związane z rozczarowującą formą bocznych obrońców. Jules Kounde w poprzedniej kampanii zachwycał, ale teraz jego gra pozostawia wiele do życzenia. Przez pewien czas przegrywał nawet rywalizację z Erikiem Garcią, ale finalnie Hansi Flick potrzebował go też na innych pozycjach.

Przyszłość Francuza stoi pod znakiem zapytania. On sam czuje się znakomicie w Katalonii, ale Barcelona nie wyklucza sprzedaży. Ma świadomość, że ten wciąż jest wysoko wyceniany przez rynek i bez problemu znajdzie nowego pracodawcę. „El Nacional” ujawnia, że w przypadku oferty na poziomie 80 milionów euro hiszpański gigant spróbuje go przekonać do odejścia.

Kounde zgodzi się na zmianę otoczenia jedynie w przypadku spełnienia dwóch warunków. Pragnie dalej grać o najwyższe cele, więc interesuje go w szczególności transfer do Paris Saint-Germain, Bayernu Monachium lub jednego z angielskich gigantów. Dodatkowo, nie zaakceptuje propozycji niższego wynagrodzenia. Barcelona ceni francuskiego defensora, ale jest świadoma jego ograniczeń, dlatego uważa kwotę w postaci 80 milionów euro za bardzo dobrą.