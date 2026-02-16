Barcelona otwarta na sprzedaż gwiazdy za 80 mln euro!

13:34, 16. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Barcelona dostrzega spadek formy Julesa Kounde i jest gotowy go sprzedać. Gwiazdor zgodzi się na transfer jedynie w przypadku spełnienia dwóch warunków - ujawnia "El Nacional".

Piłkarze Barcelony
Obserwuj nas w
fot. Joan Gosa Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Kounde już tak nie zachwyca. Barcelona może go sprzedać

Barcelona planuje ruchy kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Celem na zimę było utrzymanie głębi składu, a także zwiększenie rywalizacji w defensywie – zapewnił to transfer Joao Cancelo. Wypożyczenie Portugalczyka jest też bezpośrednio związane z rozczarowującą formą bocznych obrońców. Jules Kounde w poprzedniej kampanii zachwycał, ale teraz jego gra pozostawia wiele do życzenia. Przez pewien czas przegrywał nawet rywalizację z Erikiem Garcią, ale finalnie Hansi Flick potrzebował go też na innych pozycjach.

Przyszłość Francuza stoi pod znakiem zapytania. On sam czuje się znakomicie w Katalonii, ale Barcelona nie wyklucza sprzedaży. Ma świadomość, że ten wciąż jest wysoko wyceniany przez rynek i bez problemu znajdzie nowego pracodawcę. „El Nacional” ujawnia, że w przypadku oferty na poziomie 80 milionów euro hiszpański gigant spróbuje go przekonać do odejścia.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Kounde zgodzi się na zmianę otoczenia jedynie w przypadku spełnienia dwóch warunków. Pragnie dalej grać o najwyższe cele, więc interesuje go w szczególności transfer do Paris Saint-Germain, Bayernu Monachium lub jednego z angielskich gigantów. Dodatkowo, nie zaakceptuje propozycji niższego wynagrodzenia. Barcelona ceni francuskiego defensora, ale jest świadoma jego ograniczeń, dlatego uważa kwotę w postaci 80 milionów euro za bardzo dobrą.