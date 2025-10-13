Barcelona otrzymała kosmiczną ofertę. 400 mln za gwiazdę

Barcelona sprzeda swoją gwiazdę? Duma Katalonii otrzymała ofertę w wysokości 400 milionów euro. Portal Fichajes.net ujawnia nazwę klubu, na którego celowniku znalazł się Lamine Yamal.

Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Levante UD - FC Barcelona

Barcelona wróci do rozmów?

W maju Barcelona zabezpieczyła swoją przyszłość – Lamine Yamal podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2031 roku. Blaugrana może spać spokojnie, ale już niekoniecznie spokojnie może przechodzić obok ofert za swoją gwiazdę. Zgodnie z doniesieniami portalu Fichajes.net, za 18-latka zaproponowano aż 400 milionów euro.

Ogromne zainteresowanie transferem reprezentanta Hiszpanii wyraża Al-Hilal. Jeden z największych klubów Arabii Saudyjskiej. Ekipa z Rijadu jest gotowa wydać ogromne pieniądze na skrzydłowego, który w tym sezonie zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty w pięciu spotkaniach.

Barcelona początkowo miała odrzucić propozycję wicemistrzów Saudi Pro League, jednak nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji. To efekt jej sytuacji finansowej. Duma Katalonii ciągle zmaga się z problemami, których rozwiązaniem może okazać się sprzedaż jednej z gwiazd.

Co zrobi Blaugrana? Temat powinien wrócić po zakończeniu sezonu. W trakcie jego trwania trudno spodziewać się, że Barca pożegna kluczowego zawodnika.