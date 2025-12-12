Barcelona opracowała wielki plan transferu następcy Lewandowskiego!

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Joan Laporta

Martinez chce do Barcelony. Gigant to wykorzysta

Barcelona planuje przyszłość bez Roberta Lewandowskiego. Choć ostateczna decyzja w sprawie jego umowy jeszcze nie zapadła, wiele wskazuje na to, że ta współpraca zostanie zakończona. Polak ma ważny kontrakt tylko do czerwca 2026 roku, a obecny sezon pokazuje, że już nie jest niezastąpiony. Hansi Flick stara się rotować między nim a Ferranem Torresem, dostrzegając, że ostatnio to Hiszpan prezentuje lepszą formę. Lewandowski oczywiście może jeszcze zapracować na dalszy pobyt w Katalonii, ale szanse nie są zbyt duże.

Marzeniem Blaugrany jest transfer gwiazdy z prawdziwego zdarzenia. To pozwoliłoby na nowo ułożyć ofensywę po odejściu Lewandowskiego. Wśród kandydatów wymieniano dotąd głównie Harry’ego Kane’a i Juliana Alvareza. „Fichajes” twierdzi, że Barcelona po kryjomu planuje za to transfer Lautaro Martineza. Ma wykorzystać do tego nastawienie samego zawodnika.

Gwiazdor Interu Mediolan zawsze chciał pewnego dnia trafić na Camp Nou. Ma świadomość, że teraz nadarza się świetna okazja, gdyż w ataku robi się dla niego miejsce. Barcelona jest zainteresowana tą opcją i widzi w Argentyńczyku szereg pożądanych cech. Przeszkodą na drodze do tego hitowego transferu może okazać się kwestia finansowa, choć klub pragnie się mocno wysilić, byle tylko sprowadzić 28-latka.

Pomysł Barcelony ma pozwolić na wynegocjowanie korzystnej kwoty wykupu. Chce przekonać Martineza, aby ten jasno przekazał władzom Interu Mediolan wolę dołączenia do hiszpańskiego giganta.