Barcelona ogłosiła ważną wiadomość. Wyjaśniła się przyszłość gwiazdy

FC Barcelona ogłosiła przedłużenie kontraktu Julesa Kounde do czerwca 2030 roku. Oficjalna ceremonia złożenia podpisów ma odbyć się w najbliższych dniach. Francuz gra w klubie od 2022 roku.

Jules Kounde podpisał nowy kontrakt z Barceloną

FC Barcelona w sobotę rozegra pierwsze spotkanie w LaLiga w sezonie 2025/2026. Hansi Flick i spółka rozpoczną rozgrywki ligowe od wyjazdowego meczu z Realem Mallorca. Później przed przerwą na reprezentację zmierzą się jeszcze z Levante i Rayo Vallecano.

Zanim jednak przystąpią do gry w nowej kampanii, postanowili podzielić się z kibicami dość istotną wiadomością. Na oficjalnej stronie pojawił się komunikat, który potwierdził pojawiające się od kilku tygodni w mediach informacje. Jules Kounde przedłużył kontrakt z Barceloną do czerwca 2030 roku. Ceremonia złożenia podpisów na umowie ma mieć miejsce w przyszłości w obecności Joana Laporty.

Kounde trafił na Camp Nou latem 2022 roku z Sevilli za 50 milionów euro. Wcześniej grał w rodzimej lidze, gdzie bronił barw Bordeaux, którego jest wychowankiem. W koszulce Dumy Katalonii wystąpił w 141 meczach, zdobywając 7 goli i 18 asyst. Podczas pobytu w Katalonii zmienił pozycję. Do zespołu przychodził w roli środkowego obrońcy, lecz z czasem przesunięto go na prawą stronę.

Za kadencji Hansiego Flicka jest jednym z najczęściej grających zawodników. W poprzednim sezonie przez większą część czasu miał najwięcej rozegranych minut. Kontuzja pod koniec rozgrywek sprawiła, że ostatecznie uzbierał 4423 minuty.