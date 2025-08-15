Barcelona zarobiła 11 milionów euro za sprzedaż praw do piłkarza

FC Barcelona poinformowała, że sprzedała 50% praw, jakie posiadała do Francisco Trincao. Nabył je Sporting CP, płacąc 11 milionów euro. Portugalczyk był piłkarzem Blaugrany w latach 2020-2023.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona sprzedała prawa do Francisco Trincao

FC Barcelona w letnim oknie transferowym poprawiła sytuację finansową. Wpływ ma na to fakt, że klubową kasę zasiliło prawie 75 milionów euro. Złożyły się na to sprzedaże i wypożyczenia zawodników oraz oszczędności na wynagrodzeniach. Zarobki Katalończyków okazują się jeszcze większe, ponieważ kolejna ośmiocyfrowa kwota wpłynie na ich konto.

W piątek wieczorem (15 sierpnia) na oficjalnej stronie klubu pojawił się komunikat dot. byłego piłkarza. „FC Barcelona i Sporting CP osiągnęły porozumienie w sprawie sprzedaży 50% praw, jakie klub posiadał do Francisco Trincao” – napisali Katalończycy.

Suma, jaką zapłaci Sporting to 11 milionów euro, o czym portugalski klub poinformował w mediach społecznościowych. Oznacza to, że od teraz Trincao jest tylko i wyłącznie zawodnikiem, do którego pełne prawa posiada aktualny mistrz ligi portugalskiej.

Francisco Trincao był związany z Barceloną w latach 2020-2023. Natomiast przygoda skrzydłowego w Blaugranie nie potoczyła się najlepiej. Łącznie rozegrał tylko 42 mecze, w których zdobył 3 gole i zaliczył 2 asysty. W międzyczasie był wypożyczony do Wolverhampton i Sportingu, który latem 2023 roku zapłaciło za niego 18 milionów euro. Kontrakt z zespołem z Lizbony ma ważny do czerwca 2027 roku.