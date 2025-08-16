FC Barcelona odmówiła wypożyczenia zawodnika. Real Betis chciał bowiem pozyskać Jofre Torrentsa. Utalentowany Hiszpan jednak nadal będzie bronił barw Dumy Katalonii - informuje "Diario SPORT".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona nie wypożyczy Jofre Torrentsa do Realu Betis

FC Barcelona w sobotę rozpocznie zmagania w nowym sezonie La Ligi. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka przystąpi do rozgrywek jako mistrz Hiszpanii. Latem Dumie Katalonii udało się dopiąć dwa głośne wzmocnienia. Do zespołu trafili Marcus Rashford oraz Joan Garcia. Ostatecznie udało się Blaugranie zarejestrować dwójkę nowo pozyskanych zawodników.

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony. Serwis „Diario SPORT” zdradza, że Duma Katalonii pogrzebała nadzieje Realu Betis. Los Verdiblancos chcieli wypożyczyć Jofre Torrentsa z młodzieżowej drużyny mistrzów Hiszpanii. Ostatecznie Blaugrana odmówiła propozycji klubu z Estadio Benito Villamarin. 18-latek zostanie w klubie.

*Reklama Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jofre Torrents nie ma jeszcze debiutu w seniorskich barwach. Jednak zarówno Deco i Hansi Flick są zgodni, że przesunięcie Hiszpana do pierwszego zespołu jest tylko kwestią czasu. Wychowanek Dumy Katalonii jest niezwykle utalentowanym graczem, który wyróżnia się w młodzieżowych rozgrywkach. W przyszłości może odgrywać ważną rolę w drużynie Blaugrany.

W minionym sezonie talent Jofre Torrentsa wypłynął na szerokie wody w młodzieżowych rozgrywkach Ligi Mistrzów. Pomocnik rozegrał w nich pięć spotkań w barwach FC Barcelony. 18-latek może się pochwalić dwoma asystami.