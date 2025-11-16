Barcelona obserwuje młody talent z Bundesligi. Musi działać szybko

Barcelona uważnie śledzi rozwój Saida El Mali, jednego z największych talentów Bundesligi. Według Sportu klub musi działać szybko, bo jego wartość rośnie z każdym miesiącem, a inne drużyny już się nim interesują.

El Mala zachwyca w Bundeslidze. Barcelona analizuje możliwy transfer

Barcelona szuka wzmocnień na letnie okienko transferowe i obserwuje sytuację wielu ofensywnych zawodników. Said El Mala znalazł się wśród graczy, którzy zwrócili uwagę skautów. W tym sezonie wyrósł na jedno z odkryć Bundesligi i stał się realną opcją. Klub chce zwiększyć głębię składu na skrzydłach, dlatego analiza profilu młodego Niemca nabiera tempa.

El Mala ma niemieckie i libijskie korzenie. Szerszej publiczności dał się poznać w poprzednim sezonie, gdy podczas wypożyczenia do Viktoria Koln zdobył czternaście goli. Po powrocie do FC Koln kontynuuje rozwój. W obecnych rozgrywkach ma cztery trafienia i dwie asysty w dziesięciu meczach. To jeden z najlepiej rokujących debiutantów w lidze.

Hansi Flick i jego sztab zauważyli jego dynamiczne postępy. Dobre występy poskutkowały powołaniem do reprezentacji Niemiec. El Mala nie zadebiutował jeszcze w meczu z Luksemburgiem, ale już sama obecność w kadrze pokazuje, jak szybko rośnie jego pozycja. Szansę może dostać w spotkaniu ze Słowacją.

Barcelona monitoruje każdy jego występ. Klub wie jednak, że musi działać, zanim jego cena jeszcze wzrośnie. Obecnie Transfermarkt wycenia dziewiętnastolatka na 18 milionów euro, ale Koln ustaliło kwotę oczekiwaną na poziomie 30 milionów. To sygnał, że wobec rosnącego zainteresowania negocjacje nie będą proste.

Sytuacja nabiera znaczenia także z powodu przyszłości Daniego Olmo. Barcelona otrzymała ofertę od Bayernu Monachium wartą 75 milionów euro. Jeśli transfer dojdzie do skutku, klub będzie musiał wzmocnić ofensywę. W takim scenariuszu El Mala staje się jednym z najbardziej naturalnych kandydatów.

