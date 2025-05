Barcelona obserwuje bramkarza. To on będzie następcą Ter Stegena?

Joan Garcia przyciąga uwagę największych klubów w Europie po znakomitym sezonie w Espanyolu. Według "AS", również FC Barcelona bacznie śledzi postępy 24-letniego bramkarza przed letnim oknem transferowym.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Ter Stegen

Joan Garcia błyszczy w La Liga, Barcelona rozważa transfer

Joan Garcia z Espanyolu stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych bramkarzy w Europie. 24-latek przewodzi statystykom La Ligi pod względem liczby obronionych strzałów – aż 138 interwencji – co daje mu także drugie miejsce na całym kontynencie. Jego forma przyciągnęła uwagę europejskich gigantów, w tym największego rywala jego obecnego klubu – Barcelony.

Według „AS”, Blaugrana rozważa zmianę w bramce i uważnie obserwuje Garcię w kontekście potencjalnego transferu. Hansi Flick i jego sztab mają przyglądać się golkiperowi szczególnie uważnie podczas nadchodzącego derbowego starcia z Espanyolem. Wątpliwości co do formy oraz zdrowia Marca-André ter Stegena po powrocie z długiej kontuzji stają się coraz głośniejsze.

Garcia ma wpisaną klauzulę wykupu w wysokości 25 milionów euro, która może wzrosnąć do 30 milionów, jeśli zawodnik otrzyma powołanie do reprezentacji Hiszpanii lub jeśli transfer zostanie przeprowadzony w ostatnich dwóch tygodniach okna. Espanyol jednak potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki – przynajmniej 15 milionów euro przed 30 czerwca – co może przyspieszyć negocjacje.

Mimo że to Arsenal jest obecnie faworytem do pozyskania Garcii, Barcelona nadal pozostaje w grze. Transfer do lokalnego rywala byłby sensacyjnym ruchem, ale sportowo – może się okazać strzałem w dziesiątkę.

